Генпрокуратура Азербайджана сообщила о принятии мер в отношении ряда органов медиа и пользователей соцсетей.

В сообщении генпрокуратуры сказано: «В связи с постоянным распространением ради сенсации в социальных сетях различной информации предвзятого характера, не основанной на конкретных фактах 16 и 17 декабря в генпрокуратуры были приглашены Абушов Замиг, Махмудов Ильгар, Ибрагимов Мехти, Сафарсой Рза.

Им были сделаны предупреждения и указано, что в случае повторения подобных действий будут приняты более строгие меры».

Кроме того, журналист Мамедов Сахават решением суда оштрафован на 500 манат «за размещение в личном аккаунте в соцсетях информации о деятельности военных структур страны, публикация которой запрещена законом». Ему вменены нарушения по статье 388-1.1.1 (Размещение в интернет-ресурсе запрещенной к распространению информации) Кодекса об административных проступках.

Сайты «olke.az», «manevr.az» и ряд других он-лайн изданий оштрафованы также по ст. 388-1.1.1 на 1500 манат за «пропаганду, оправдание суицида, как способа решения проблем», объяснение способов совершения самоубийства.

Помимо того, за распространение запрещенной информации о самоубийстве директору средней школы села Юхары Зейхур Гусарского района Хикмету Джанмирза оглу Агаджанову сделано предупреждение.