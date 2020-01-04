Генеральный секретарь IFAB: «Офсайд есть офсайд, даже сантиметровый»

Лукас Бруд, генеральный секретарь Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB), занимающегося регулированием правил игры в футбол, пояснил, как следует работать видеоассистенту (ВАР) при определении положения вне игры.

— Если откалиброванные кадры согласно линиям показывают офсайд, то видеоассистент должен сообщить об этом. Даже если это только сантиметр, офсайд есть офсайд.

— Смысл в том, что ВАР должен быстро понять, есть вне игры или нет. Он не должен задумываться минутами по каждому эпизоду, — сказал Бруд.