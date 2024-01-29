Заместитель министра энергетики Азербайджанской Республики Эльнур Солтанов назначен генеральным директором COP29 в Азербайджане, передает министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Эльнур Солтанов преподавал в Техасском технологическом университете, Университете Слиппери-Рок и Государственном университете Трумэна в 2004–2009 годах. Также работал научным сотрудником в Центре евразийских стратегических исследований в Турции в 2000-2003 годах, а затем защитил докторскую диссертацию по политическим наукам в Техасском технологическом университете в 2003-2009 гг.

В 2009-2018 годах Э.Солтанов работал в Университете ADA в должности старшего преподавателя, директора Каспийского центра энергетики и окружающей среды, и декана факультета общественных и международных отношений.

С 2018 года занимает должность заместителя министра энергетики Азербайджанской Республики, отвечает за вопросы возобновляемой энергетики и энергоэффективности.