Гендиректор «Формулы-1» прокомментировал перенос Гран-при Азербайджана

Генеральный директор «Формулы-1» Чейз Кэри прокомментировал перенос Гран-при Азербайджана, передает azerisport.com.

«Очень жаль, что пришлось переносить Гран-при Азербайджана, но здоровье людей важнее всего. Мы понимаем, что существует значительный потенциал для дальнейших отсрочек запланированных на данный момент гонок. Однако мы и наши партнеры ожидаем, что сезон начнется в какой-то момент этим летом, с пересмотренным календарем в 15-18 этапов», — заявил он.

По словам Ч.Кэри, если сезон начнется в июне, то «Формула-1» не уйдет на летние каникулы.

| 2020-03-24T11:01:54+00:00 24 марта 2020, 13:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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