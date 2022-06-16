«Я хотел лично принять участие в этом форуме в этом году».

Как передает АПА, об этом заявил сегодня генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на церемонии открытия IX Глобального Бакинского форума на тему «Угрозы глобальному миропорядку».

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения сказал, что пандемия коронавируса в Азербайджане достигла самого низкого уровня: «Можно сказать, что население старше 60 лет полностью вакцинировано. Но все еще очень трудно сказать, победили ли мы пандемию во всем мире. Возникают агрессивные формы вируса. 1 миллиард человек во всем мире еще не вакцинированы. Мы также должны провести исследования вакцинированного населения».

Он также отметил, что во многих странах необходимо перестроить службы медицинской помощи: «В соответствии с инициативой Президента Ильхама Алиева необходимо работать над новым сопротивлением».