Детская анимация в Азербайджане потихоньку выходит из состояния застоя. Большая роль в этой реанимации принадлежит директору международного фестиваля ANIMAFILM, продюсеру и режиссеру Рашиду Агамалиеву, которые своими стараниями пытается возродить азербайджанскую анимацию, объединяя вокруг себя единомышленников и профессионалов.

И вот Агамалиев представил новый проект – анимационный фильм «Где Сара?», предназначенный для детей дошкольного возраста.

«Очень горжусь нашей командой и проделанной работой, и надеюсь, что новый двухсерийный мультфильм придется по душе нашим маленьким зрителям», — сказал исполнительный продюсер проекта Р.Агамалиев, представляя новую работу.

Первая серия анимационного фильма уже доступна для бесплатного просмотра на YouTube — https://www.youtube.com/watch?v=CXw9INxCm4M

Автором идеи, а также продюсером и режиссером проекта является Вафа Али. Мультфильм вышел на студии ANIMAFILM Studio и PERI FILM LLC при финансовой поддержке Swiss Agency for Development and Cooperation SDC. Арт директором проекта выступила Назрин Агамалиева.

А между тем, Азербайджан уже готовится к IV Международному фестивалю анимационных фильмов ANİMAFİLM, который пройдет в Баку с 20 по 24 октября.

В течение пяти дней на фестивале будут показаны десятки зарубежных и местных анимационных фильмов для детей и взрослых.

В ходе пятидневного фестиваля будут представлены анимационные фильмы местного и зарубежного производства для детей и взрослых.

Основная задача фестиваля – объединить местных и зарубежных зрителей и профессионалов в сфере анимации. Проведение фестиваля ANİMAFİLM вносит значимый вклад в развитие анимационного искусства в стране.