«Газпром» продолжает в штатном порядке осуществлять подачу российского газа для транзита в Европу через территорию Украины.

Как передает ТАСС, об этом сообщил официальный представитель холдинга Сергей Куприянов.

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей — 109,5 млн кубометров на 12 марта», — сообщил он.

Этот объем соответствует поставкам по долгосрочному бронированию на транзит газа через Украину (порядка 109,5 млн кубометров в сутки).

На пятницу, 11 марта, заявки также составляли 109,5 млн кубометров.

В целом в последнее время Европа нарастила изъятия газа из хранилищ и значительно увеличила закупку газа у России на фоне роста спотовых цен из-за похолодания, отсутствия ветра, а также из-за обострения ситуации в Украине.