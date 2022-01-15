Депутат Европарламента Витольд Ващиковский, в 2015–2018 годах занимавший пост министра иностранных дел Польши, заявил, что президент России Владимир Путин хочет вернуть стране влияние времен СССР. «Несколько лет назад он назвал распад Советского Cоюза величайшей трагедией в истории России. [Он] хочет восстановить могущество России на уровне СССР», — сказал Ващиковский.

Политик призвал Запад «противостоять империализму и российской агрессии». Для этого он предложил ввести дополнительные санкции, например, против «знаменитостей, которые поддерживают Путина». Конкретных имен он не назвал, но буквально на днях американский сенатор Марко Рубио представил новый пакет санкций против России.

Согласно законопроекту Рубио, в случае вторжения в Украину рестрикации коснутся российского президента Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, министра обороны Сергея Шойгу, а также доступа страны к международной межбанковской системе SWIFT. Кроме того, 12 января в конгрессе США представили законопроект о новых санкциях в отношении России на случай эскалации конфликта в Украине.

В частности, авторы документа предлагают запретить операции с первичным и вторичным госдолгом России, ввести ограничения против банковского сектора России и газопровода «Северный поток – 2». Да, пока эти санкции не введены, но одна угроза их введения обрушивает акции ведущих российских компаний. Потери исчисляются миллиардами долларов.

Казалось бы, здравый смысл должен подсказывать руководству России, что нужно остановить политику провокаций в отношении Украины. Но, нет. И вот уже появилась информация о том, что с 27 по 28 января 2022 года в Донецке состоится II Интеграционный форум «Русский Донбасс». Главная цель мероприятия – обсуждение и поиск решения острых вопросов для жителей никем не признанных «республик».

Безусловно, это очередная провокация со стороны России. Не первая и, похоже, не последняя. Нет ничего удивительного и в том, кого согнали на этот шабаш. Тут тебе и лидеры сепаратистов из Южной Осетии и Абхазии, а также из никем непризнанных «ЛНР» и «ДНР», и некоторые члены российской Государственной Думы. А среди почетных гостей этого провокационного мероприятия кинорежиссер, сценарист и актер Никита Михалков, актеры Владимир Машков, Сергей Безруков, Александр Калягин, Дмитрий Дюжев. Не сомневаюсь в том, что всем этим господам будет запрещен въезд в Украину.

Но они не единственные среди участников данной провокации. В нее вовлечены главный редактор телеканала “RussiaToday” Маргарита Симоньян, тележурналист Роман Бабаян, телеведущий Артем Шейнин, телеведущий Владимир Соловьев и политолог, «специалист по Украине» Дмитрий Куликов. Да, подавляющее количество этих пропагандистов по вызову давно уже дискредитировали себя и превратились в персон нон-грата в Украине. Но, против всех них, как советует Витольд Ващиковский, нужно вводить дополнительные санкции. Вплоть до ареста счетов и недвижимости в разных странах Европы. Кстати, «новичком» в этом списке является некий Армен Гаспарян. Он позиционирует в качестве политолога. Но тут приходится констатировать, что такие времена пошли в России, что там готовы лепить «политологов» из откровенных проходимцев. В любом случае, Армен Гаспарян «наработал» на то, чтобы и против него были введены персональные санкции. Ведь, судя по всему, он также будет в числе участников форума «Русский Донбасс».

И тут не могу не указать на то, что уже имеет место нешуточный скандал. Организаторы форума, скорее всего осознанно, нежели по ошибке, заявили о готовности участвовать в этом провокационном мероприятии известного российского журналиста, музыкального обозревателя Артура Гаспаряна. В реальности же он ни сном, ни духом, как говорится. Что, собственно, было ожидаемо. Ибо, Артур Гаспарян, в отличие от Армена Гаспаряна, никогда не готов был играть на пропагандистской свирели. Пострадавший, кстати, уже прокомментировал случившееся.

«Не в первый раз, когда меня как бы «случайно», «невзначай», «ой, извините, мы ошиблись» и с прочими «отмазками» как бы «путают» с одним из бандерлогов их стаи неким Гаспаряном Арменом Сумбатовичем. Понятно – ему-то уже терять нечего, все и так давно спущено в отстойник, закопано под плинтус. Но надо ж еще и напоследок вымазать помоями другого человека, раз есть такая возможность, — почему бы и нет, с их точки помутнённого зрения? Для них – это обычная забава и весьма распространенная практика. Подлость же не имеет ни границ, ни дна, ни т.н. «красных линий» (их излюбленное в последнее время демагогическое выраженьице)», — написал Артур Гаспарян. Чем выставил на посмешище всех организаторов очередной антиукраинской провокации. По которым давно новые, самые жесткие санкции плачут.