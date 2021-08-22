Президент Афганистана Ашраф Гани за день до падения Кабула и своего бегства из страны заверял американскую сторону в том, что намеревается биться до конца с радикальным движением «Талибан». Об этом заявил в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CBS.

«То, свидетелями чего мы стали, достаточно удивительно. <…> Правительство пало. <…> Вооруженные силы развалились», — отметил глава американской дипломатии.

«Кстати говоря, я разговаривал по телефону с [бывшим] президентом [Афганистана Хамидом] Карзаем за день до этого, и он убеждал меня в том, что намерен, как он выразился, стоять на смерть. Что ж, на следующий день его и след простыл», — сказал Блинкен. Как отмечает CBS, в Госдепартаменте позднее пояснили, что Блинкен оговорился и упомянул вместо Гани его предшественника Карзая.