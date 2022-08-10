Главы МИД стран G7 (входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония) призвали Россию незамедлительно передать Украине контроль над Запорожской АЭС (захвачена Россией в марте этого года).

«Мы обращаемся к России с призывом, чтобы она немедленно вернула полный контроль над Запорожской АЭС ее законному суверенному владельцу, Украине, а также возвратила контроль над всеми ядерными объектами в пределах признанных на международном уровне границ Украины для обеспечения безопасной работы этих объектов», — говорится в заявлении, которое цитируют российские СМИ.

Главы МИД стран G7 поддержали действия МАГАТЭ по усилению безопасности ядерных объектов, они обеспокоены сложившейся ситуацией и настаивают на отправке экспертов в регион «для разъяснения вопросов и соответствующих мер». Министры отметили, что необходимо полностью уважать суверенитет Украины над ее территорией и ее инфраструктурой.