«Футбол для дружбы» пройдет в онлайн формате

Международная детская социальная программа ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы», присутствующая в 211 странах и регионах мира, анонсировала сегодня выпуск игры Football for Friendship World. Релиз запланирован на осень 2020 года, сообщили # представители программы.

Впервые пользователи во всем мире получат возможность участвовать в матчах по правилам «Футбола для дружбы», объединяясь в международные сборные. Новая многопользовательская игра в жанре футбольного симулятора основана на важнейших ценностях программы, таких как дружба, мир и равенство. Разработчиком игры является DataArt. Игра будет доступна на платформах MS Windows, Apple MacOS, Android, iOS.

Football for Friendship World (F4F World) позволяет организовывать в реальном времени матчи международных сборных команд, за каждого из футбольных игроков в которых отвечают пользователи из разных стран. В составе каждой команды голкипер, защитник, два нападающих, два полузащитника, а также тренер и запасные. F4F World дает возможность пользователям присоединяться к командам или создавать собственные, приглашая в них случайных или знакомых игроков. Помимо классических правил игрокам впервые доступны матчи по новым правилам, основанные на Девяти ценностях международной программы «Футбол для дружбы»: дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиции и честь.

Разработкой F4F World занимается компания DataArt, создавшая образовательную игровую платформу Skillotron, завоевавшую множество наград, и являющаяся разработчиком глобальных решений для Nasdaq, Travelport, Ocado, Centrica/Hive, Paddy Power Betfair, IWG, Univision, Meetup.

Релиз Football for Friendship World запланирован на осень 2020 года и для первых зарегистрированных пользователей игра будет полностью бесплатной.

«Для нашей команды — огромная честь принимать участие в разработке игры со столь высокой социальной значимостью. В создание проекта вовлечены люди из разных стран и городов, разных профессий, говорящие на разных языках, но всех их объединяет «Футбол для Дружбы» и желание делать проект максимально привлекательным не только для любителей футбола. Football for Friendship World объединит международные сборные онлайн в веселой игровой манере. Мы работаем над доступным для каждого и интуитивно понятным геймплеем, с приятными сюрпризами и возможностью бросить вызов звездам мирового футбола», — отмечают в компании DataArt.

Международная детская социальная программа «Футбол для дружбы» реализуется ПАО «Газпром» с 2013 года. За прошедшие семь сезонов программа объединила более 6 тысяч участников, в том числе и из Азербайджана.

Участники программы – юные футболисты и юные журналисты – мальчики и девочки 12 лет, в том числе с инвалидностью. Представляя разные страны и культуры, они объединяются в смешанные сборные и своим примером показывают, что национальность, пол и физические возможности не являются барьером для игры в одной команде.

«Футбол для дружбы» поддерживают УЕФА, ФИФА, футбольные федерации и ведущие футбольные клубы мира, международные благотворительные фонды, знаменитые спортсмены, политики, деятели искусства.

В этом году «Футбол для дружбы» пройдет в онлайн-формате. Специальная цифровая платформа объединит более 10 тысяч игроков всех возрастов и станет базой для международных детских соревнований, а также игровой площадкой, где любой желающий сможет потренироваться, объединиться в смешанные международные сборные и сыграть в любимую игру в формате «Футбола для дружбы», не выходя из дома.