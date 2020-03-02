FT: Великобритания откладывает создание собственной системы спутниковой навигации

Великобритания откладывает реализацию планов по созданию собственной системы спутниковой навигации из-за разногласий в правительстве «по поводу масштабов и стоимости проекта». Об этом сообщает в понедельник газета «Financial Times».

Британское космическое агентство (UKSA) еще в 2018 году приступило к работе над технико-экономическим обоснованием (ТЭО) создания Соединенным Королевством системы спутниковой навигации в связи с опасениями отстранения от работы над европейской программой Galileo после выхода страны из ЕС. На эти цели было выделено £92 млн ($117,8 млн).

Авторы ТЭО, которое планировалось завершить и опубликовать в нынешнем месяце, работали, по данным издания, над системой, схожей с Galileo, с 24 спутниками, однако стоимость проекта по мере разработки более чем на £1 млрд (1,28 млрд ) превысила первоначальную в размере £3-4 млрд ($3,84 — $5,1 млрд). В данной ситуации в кабинете министров ставят под сомнение необходимость подобной глобальной системы.

Работа над ТЭО, по сути дела, остановилась, сказал газете один из представителей британской космической отрасли. «В последние месяцы происходила одна задержка за другой», — отметил он. «Похоже, Великобритании не хватает опыта для оценки отраслевых предложений», — предположил эксперт.

«Проблема заключается и в том, что эта программа была запущена в обстановке политической [эйфории] Brexit, но заинтересованные стороны не углублялись в определение ее параметров», — заявил один из руководителей космической отрасли. «Теперь наступила пауза», и этим вопросам будет уделено первостепенное внимание, добавил он. Одним из альтернативных предложений является создание менее затратной версии навигационной системы, которая будет использовать доступные открытые сигналы от спутников США или ЕС для определения местоположения, в то время как небольшая часть британских спутников будет уточнять и шифровать данные для органов государственной службы и военных.

Система Galileo стоимостью около €10 млрд была создана Европейским космическим агентством для обеспечения независимости Евросоюза в вопросах спутниковой навигации. В настоящее время группировка действующих спутников Galileo насчитывает 22 аппарата, всего с 2011 года в рамках этой программы были запущены 30 спутников.(ТАСС)