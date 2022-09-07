Глава Минобороны Кристина Ламбрехт заявила во время выступления в бундестаге, что Германия ведет переговоры с соседними государствами о возможности создания общей системы ПВО для реализации европейской координации. Об этом сообщает РИА «Новости».

«У нас есть обязательство, немецкая инициатива о защите воздушного пространства. Мы уже ведем переговоры с европейскими соседями по вопросу об участии», — сказала она.

По словам министра, создание общей системы ПВО важно с точки зрения реализации европейской координации.