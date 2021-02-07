ФРГ сообщила НАТО о повышении расходов на оборону в 2021 году до рекордных €53,03 млрд

Правительство ФРГ намерено повысить расходы на оборону в текущем году до рекордных €53,03 млрд, что на 3,2% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщило в воскресенье агентство DPA со ссылкой на смету, которую Германия передала в НАТО.

В 2020 году расходы ФРГ на оборону оценивались в €51,39 млрд, что составило 1,57% от национального ВВП. Для сравнения, в 2019 году они составляли 1,36%. В то же время эксперты отмечают, что рост трат на оборону в отношении ВВП связан с падением внутреннего валового продукта вследствие кризиса, вызванного ограничениями из-за распространения коронавируса.

Как отмечает DPA, в НАТО надеются, что повышение расходов такими странами, как Германия, позволит урегулировать разногласия с США, которые требуют справедливого распределения нагрузки в альянсе.(ТАСС)