Француз побил мировой рекорд, простояв во льду больше 2,5 часа

Житель Франции обновил мировой рекорд по пребыванию в емкости со льдом, продержавшись 2 часа 35 минут и 33 секунды. Об этом сообщает газета La Voix du Nord.

Рекордсменом стал 34-летний медработник Ромен Вандендорп.

«Это доказывает, что не нужно быть суперменом, чтобы сделать нечто столь же безумное», — прокомментировал он свое достижение.

По данным издания, Вандендорп тренировался на протяжении двух лет, чтобы «расширить границы своей физиологии».

За французом наблюдали представители Книги рекордов Гиннесса. Погружение в дробленый лед происходило в специально разработанном прозрачном контейнере, где температура достигала -18°С. (Газета.Ру)