Подразделения главы Чечни Рамзана Кадырова, которые официально входят в состав Росгвардии, получат право брать на вооружение танки и самолеты. Это станет возможным благодаря законопроекту, единогласно принятому Госдумой сразу в трех чтениях, который разрешает Росгвардии иметь собственную тяжелую военную технику, сообщило «Агентство» в своем Telegram-канале вечером в среду, 19 июля.

До сих пор армия главы Чечни наравне с росгвардейцами располагала лишь легкой бронетехникой.

Принятый Госдумой документ еще должен одобрить Совет Федерации и подписать президент России Владимир Путин. Как отмечает «Агентство», законопроект, по сути, призван усилить структуру бывшего охранника Путина Виктора Золотова, но одновременно он может усилить и военизированные формирования, находящиеся под контролем Кадырова. (DW)