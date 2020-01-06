Forbes объяснил, почему санкции против «Северного потока-2» не имеют смысла

После заключения соглашения между Москвой и Киевом о транзите российского газа в Европу через территорию Украины cанкции Вашингтона в отношении «Северного потока — 2» потеряли всякий смысл.

«Заявления о том, что европейцы не должны покупать российский газ, поскольку это улучшает благосостояние Кремля, теперь будут равносильны сжиганию 10% украинской казны в костре», — сообщает журнал Forbes

Издание утверждает, что благодаря соглашению о транзите Киев добился многого, поскольку налоги «Нафтогаза» составили в 2019 году 14 процентов от бюджетных поступлений.

Напомним, в первый день нового года Украина начала транзит российского газа по новому контракт сроком на пять лет. Согласно соглашению, «Газпром» выплатит «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража и стороны отозвали иски по действующим договорам (kp.ru)