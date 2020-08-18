Forbes назвал самых высокооплачиваемых спортсменок мира

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок мира. Он состоит в основном из теннисисток. На первом месте оказалась 22-летняя теннисистка из Японии Наоми Осака. За год она заработала $37,4 млн, из которых $34 млн составили рекламные контракты.

Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок:

Наоми Осака — $37,4 млн (Япония, теннис); Серена Уильямс — $36 млн (США, теннис); Эшли Барти — $13,1 млн (Австралия, теннис); Симона Халеп — $10,9 млн (Румыния, теннис); Бьянка Андрееску — $8,9 млн (Канада, теннис); Гарбинье Мугуруса — $6,6 млн (Испания, теннис); Элина Свитолина — $6,4 млн (Украина, теннис); София Кенин — $5,8 млн (США, теннис); Анжелика Кербер — $5,3 млн (Германия, теннис); Алекс Морган — $4,6 млн (США, футбол).

В рейтинге учитывались заработки за минувший календарный год — с 1 июня 2019-го по 1 июня 2020-го.

В июне Forbes назвал самым высокооплачиваемым спортсменом мира швейцарца Роджера Федерера с доходом $106,3 млн. (kommersant.ru)