Forbes назвал самых высокооплачиваемых спортсменок мира

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок мира. Он состоит в основном из теннисисток. На первом месте оказалась 22-летняя теннисистка из Японии Наоми Осака. За год она заработала $37,4 млн, из которых $34 млн составили рекламные контракты.

Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок:

  1. Наоми Осака — $37,4 млн (Япония, теннис);
  2. Серена Уильямс — $36 млн (США, теннис);
  3. Эшли Барти — $13,1 млн (Австралия, теннис);
  4. Симона Халеп — $10,9 млн (Румыния, теннис);
  5. Бьянка Андрееску — $8,9 млн (Канада, теннис);
  6. Гарбинье Мугуруса — $6,6 млн (Испания, теннис);
  7. Элина Свитолина — $6,4 млн (Украина, теннис);
  8. София Кенин — $5,8 млн (США, теннис);
  9. Анжелика Кербер — $5,3 млн (Германия, теннис);
  10. Алекс Морган — $4,6 млн (США, футбол).

В рейтинге учитывались заработки за минувший календарный год — с 1 июня 2019-го по 1 июня 2020-го.

В июне Forbes назвал самым высокооплачиваемым спортсменом мира швейцарца Роджера Федерера с доходом $106,3 млн. (kommersant.ru)

| 2020-08-18T00:24:28+04:00 18 августа 2020, 09:20|12345 (Пока оценок нет)
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