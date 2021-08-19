Эксперты считают, что мировой туризм после глобальных потерь в отрасли, связанных с пандемией COVID-19, сможет восстановить свой уровень не ранее 2023 года.

Международный туризм снизился с января по май текущего года на 85% по сравнению с аналогичным периодом последнего допандемийного 2019 года, сообщает Всемирная туристская организация (UNWTO). Учитывая ситуацию, международная структура рекомендует в текущем году сосредоточиться на стимулировании внутреннего туризма. Впрочем, особого выбора в силу известных обстоятельств пока и не наблюдается.

После того, как будут открыты все границы и сняты ограничения на путешествия, мы планируем приступить к поэтапному налаживанию коммуникаций на функциональных рынках и постепенному восстановлению ключевых кампаний. А пока фокус туристического бизнеса больше направлен на развитие внутреннего туризма. Таким образом, ожидаются серьезные подвижки в русле развития внутреннего туризма, поскольку сегодня регионы нашей страны становятся привлекательным туристическим направлением для собственных граждан, считает доцент Азербайджанского университета туризма и менеджмента Эльмира Годжаева.

«Гостиничный бизнес является неотъемлемой частью индустрии гостеприимства и туристического бизнеса. В настоящее время большое внимание придается вместимости гостиничного фонда, особенно же учитывая наплыв населения в регионы. Даже прошлый ковидный год отметился ростом, а потому вполне понятны причины оживления в сфере гостеприимства с начала текущего года». По словам Годжаевой, турпоток в регионы увеличился, а количество внутренних поездок возросло на 21% относительно прошлого года: «Такие тенденции, безусловно, способствуют увеличению числа заведений общепита и отдыха, поскольку туризм развивается с ориентацией на растущий внутренний спрос».

Учитывая то, что сфера туризма остается наиболее пострадавшей от пандемии сферой экономики, по линии государства ведется многосторонняя работа, оказывается поддержка туристическому сектору, говорит специалист:

«Ведь, как мы знаем, в период пандемии именно сфера гостеприимства приняла на себя первый и основной удар, ощущалось снижение доходов субъектов этого бизнеса. Для борьбы с последствиями пандемии сегодня проводится многостороннее сотрудничество, в том числе и в рамках международных экономических отношений, что в последующем окажет позитивное влияние на туристический сектор. После пандемии сфера гостеприимства будет развиваться, опираясь на высокий уровень достигнутых подвижек. А это современная инфраструктура и инвестиции, вкладываемые сегодня в Карабахский регион, кстати, имеющий серьезный туристический потенциал, заключающийся в природных и культурных ресурсах этого края. Модернизация, реконструкция и диверсификация экономики – все это также окажет позитивное влияние на сектор туризма».

По ее свидетельству, туристический потенциал Карабахского региона открывает новые возможности для развития сферы гостеприимства в Азербайджане. Тем более, что возрождению освобожденных территорий уделяется особое внимание, а частные и государственные инвестиции придадут серьезный импульс развитию наших земель. «Привлечение частных инвесторов к решению общественно значимых задач ускорит реализацию долгосрочных проектов публичной инфраструктуры. В Азербайджане действует порядка 600 заведений гостиничного типа, развита рекреационная инфраструктура и возросший внутренний спрос возымел большое значение для развития нашего туризма, что тоже позитивно влияет на статистику. Соответственно, усилился спрос в сегменте региональных зон отдыха, отелей, пансионатов – именно здесь наблюдается наплыв гостей».