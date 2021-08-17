Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина приглашает любителей фотографии, путешествий, культуры, литературы и русского языка со всего мира, в том числе и с Азербайджана принять участие в фотоконкурсе «ПроСтранствие Пушкина – 2021».

Как сообщили # в Русском Доме в Баку (РИКЦ), в конкурсе, посвященном творчеству великого русского поэта и литератора, могут принять участие все желающие, как профессионалы, так и любители, в возрасте от 14 лет и старше.

Последний день приема работ – 15 сентября.

По условиям конкурса, фотографам необходимо сфотографировать на фотоаппарат, телефон, планшет и другие гаджеты участника или группу участников, читающих произведения Пушкина, либо книгу поэта на фоне уникальных памятников природы, архитектуры, скульптуры или других знаковых достопримечательностей.

«Приветствуются объекты, которые связаны с именем А.С. Пушкина», — подчеркивают организаторы.

Конкурсные фотографии с описанием работы принимаются в электронном виде на стене сообщества «ПроСтранствие Пушкина» в социальной сети «ВКонтакте» по адресной ссылке: https://vk.com/prostranstvie_pushkina.

Каждый участник может выставить на конкурс не более 3 фотографий в разных локациях.

Произведения А.С. Пушкина уже не одно столетие оказывают влияние на мировую культуру, оставляя глубокий след в сердце каждого, становясь связующим звеном между представителями разных поколений и национальностей.

Задача участников – с помощью фотографии отразить связь книги и различных культурных, географических достопримечательностей с именем поэта, путешествуя с книгой А. С. Пушкина, отыскать и запечатлеть его имя.

Одной из удачных конкурсных локаций для участников из Азербайджана может стать памятник Пушкину в центре Баку.

Он расположен в одноименном сквере на пересечении улиц Пушкина и Узеира Гаджибекова. Автором бронзового памятника является скульптор, академик Академии художеств России Юрий Орехов. Примечательно, что памятник в Баку является последней работой Орехова.

Открытие памятника состоялось 12 октября 2001 года. В церемонии принимал участие общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев. Памятник русскому поэту в Баку является даром правительства России к 10-летию независимости Азербайджана.