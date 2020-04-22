Физули Мамедов: «Мой прогноз таков, что в конце мая матчи возобновятся»

Главный тренер азербайджанского футбольного клуба «Нефтчи» Физули Мамедов поделился мнением с azerisport.com о сложившейся ситуации в связи с приостановлением матчей и тренировок из-за пандемии коронавируса в мире.

«Футболисты индивидуально тренируются по программе на неделю, которую мы составляем для них. Каждый день тренерский корпус получает отчет по ним», — заявил Мамедов.

На вопрос как тренерский штаб контролирует вес футболистов и есть ли он у них, молодой тренер сказал следующее: «Мы контролируем этот процесс. Информацию об этом мы получаем каждый день. Если они будут выполнять наши задания, то никаких проблем с лишним весом не должно быть. Они знают, что если будет лишний вес, то будет и штраф».

Касательно возобновления сезона Мамедов настроен оптимистично: «Последние сводки о числе зараженных и выздоровевших дают надежду на скорейшее улучшение ситуации в стране. Я надеюсь, вскоре мы сможем приступить к тренировкам и впоследствии возобновить премьер-лигу. Но для этого, естественно, должен завершиться режим карантина. Мой прогноз таков, что в конце мая матчи возобновятся».