Российские активы на €187 млн заморожены в Финляндии. Об этом в субботу со ссылкой на МИД Финляндии сообщила телерадиовещательная компания Yle.

Согласно имеющейся информации, речь идет об акциях, объектах недвижимости, машинах, яхтах и самолетах. Саму ограничительную меру осуществляет Управление по взысканию долгов.

Как отмечает Yle, в Финляндии самым известным из включенных в санкционный список ЕС является предприниматель Геннадий Тимченко, которому среди прочего принадлежит столичная спортивная арена Helsinki-halli.