Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто подтвердил, что республика думает над строительством забора на границе с Россией. Об этом он сказал в интервью испанской газете El Mundo.

По его словам, в настоящее время на границе очень спокойно, военных угроз нет. Дипломат считает, что это связано с тем, что Россия сконцентрировала большую часть своей армии на Украине.

«Но есть и другие концепции угроз, как то, что сделала Беларусь с Польшей (вероятно, речь идет о наплыве беженцев к границам двух стран в декабре прошлого года, Польша обвинила в этом Белоруссию — прим. ред.)… В этих условиях, похоже, что сооружение пограничного забора помогло защитить территорию», — сказал Хаависто.

Он добавил, что для российских туристов Финляндия закрыла границы из-за того, что их перемещение может представлять угрозу для внешней политики страны.

При этом Хаависто добавил, что российские граждане, которым другие страны Балтии отказали в доступе, могли въезжать через Финляндию и попасть в эти страны через Шенгенскую зону. Дипломат назвал эту ситуацию риском для международных отношений Финляндии.