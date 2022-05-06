Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила в интервью японской газете Nikkei, что решение о вступлении страны в НАТО может быть принято в «самое ближайшее время».

По ее словам, из-за украинского кризиса Финляндия «больше не сможет продолжать отношения с Россией как прежде», а сложившаяся ситуация «полностью изменила» отношение страны к своей безопасности.

Марин подчеркнула, что Финляндия солидарна с Еврокомиссией в части введения эмбарго на нефть из России. При этом она добавила, что в ЕС есть «различные позиции», поэтому для полного перехода некоторым государствам придется потратить какое-то время.

«Мы должны прекратить закупки энергетических ресурсов из России, чтобы остановить развитие конфликта на Украине. <…> Финляндия в ближайшие несколько месяцев сможет отказаться от российского ископаемого топлива», — сказала она.

Премьер отметила, что такое эмбарго может оказаться не очень эффективным, если топливо у России начнут покупать Китай и Индия.