Банковская сфера оказалась на волне очередных резонансных новшеств. Еще недавно в экспертных кругах обсуждали возможное упрощение процедур открытия новых филиалов местных кредитно-финансовых структур, а результаты всего этого должны были проясниться в процессе законодательных корректив. Так что перемены в банковском законодательстве — главная интрига парламентских обсуждений в преддверии летних каникул.

С филиалами финансовых структур пока еще не все предельно ясно, но иные детали все же прослеживаются. Президент Ассоциации банков Азербайджана Закир Нуриев сообщил о своих ожиданиях по организации упрощенных, а главное, быстрых процедур для основания филиалов и отделений финансовых организаций. По его убеждению, расширение полномочий Центрального банка облегчит их работу, а главное, все меры будут направлены на повышение гибкости. Чудеса пластичности обещают и при обмене валют: «Новые правила организуют более гибкую работу пунктов обмена валюты в нерабочие дни или в районах, где не работают банки», — поведал руководитель организации, заверив, что такие подходы поддержат восхождение местной сферы гостеприимства.

Так что, фрагментарные данные о проектах изменений в финансовой среде доходят и до общественности…

Например, по словам депутата и эксперта Вугара Байрамова, парламент активно обсуждает новшества, которые скоро накроют финансовую сферу. Впрочем, вопросов в этой связи возникает немало: еще не расставлены все точки над «i» по уточненной Центробанком модели прогнозирования инфляции и ситуации со спросом на доллары. Например, регулятор в прошлом году выкупил на валютном рынке $2 млрд 48 млн, и вся эта масса была стерилизована, а банки, несмотря на растущий ввоз заморской продукции, покупают все меньше долларов.

«Импорт вырос на 22 процента, поэтому возникает вопрос о причинах понижения спроса на валюту в ходе аукционов Госнефтефонда. Не связано ли это с применением административных рычагов? – говорит эксперт в беседе с #. – Кроме того, за последний месяц статистика явила явный прирост неработающих кредитов. В сумме они увеличились с 749 до 770 млн манатов. Не стоит на месте и количество проблемных долгов – они подросли с 590,5 до 591,8 млн манатов».

Проблемы пенсионеров и социальных слоев населения тоже не оставили равнодушными народных избранников. Байрамов предлагает облегчить для них использование банковского пластика:

«В некоторых странах СНГ вовсе не берут проценты за снятие средств с пенсионных карт и социального пластика, причем, независимо от того, есть ли в банке банкоматы, — делится он. – Да и в целом пенсионерам подчас затруднительно обналичить средства с карт, особенно тем, кто проживает в регионах страны. Иногда им приходится ехать за этим в другие села или районные центры. Поэтому предлагаю не брать проценты с обналички у пенсионеров и адресатов социальной помощи, чтобы они могли снять деньги со своих карт бесплатно в банкомате любого банка».

Представители экономических кругов охотно делятся новостями о прошедшей недавно в Центробанке встрече. Там обсудили не только законотворчество, но и другие горячие темы финансовой жизни страны.

Как отметил юрист и банковский аналитик Акрам Гасанов, там обменялись мнениями по целому спектру вопросов: «В первую очередь я поинтересовался, почему обсуждаемые парламентом законопроекты о финансовой сфере скрыты от общественности. Как выяснилось, их все же вынесут на общественное обсуждение. Кроме этого, высказал свое мнение по поводу обязательного страхования недвижимости и запоздавшем публичном выступлении ЦБА по этому поводу. Отдельно отмечу такой парадокс: по обсуждаемым сейчас законопроектам Центробанк будет защищать права потребителей, а они, как известно, не довольны высокими ставками по кредитам… Но ведь именно ЦБА повышает учетную ставку и нормы обязательных резервов в рамках борьбы с инфляцией, то есть фактически создает таким образом условия для дальнейшего повышения процентных ставок. Ну а в корне всего этого прослеживается конфликт между денежно-кредитной политикой ЦБ и его функцией защиты прав потребителей».

Центробанк по своей сути является институтом, обеспечивающим стабильность финансового сектора, объясняет этот нонсенс Гасанов, а права потребителей в компетенции Минэкономики. Но в руководстве Центробанка уверены, что дорогие кредиты – не нарушение потребительских прав, говорит эксперт: «Кстати, ранее глава ЦБА Талех Кязымов заявлял, что подведомственная ему структура выдает кредиты всем банкам на равных условиях. Однако на вопрос, почему не выдаются кредиты небанковским кредитным организациям, ответа не последовало. Одновременно признали, что в нашей банковской сфере все же присутствует концентрация ликвидности, и регулятор работает над более жестким регулированием деятельности крупных (системообразующих) банков».

Ожидаемо с подачи Гасанова обсудили и обстоятельства ограничений на покупку валюты и непрозрачность при ликвидации обанкротившихся банков:

««Капитал Банк» и прочие банки получают информацию о кредитной истории от Бюро кредитных историй без согласия граждан. Мне сообщили, что меры по этому поводу уже приняли, а нарушителям сделали предупреждения. Немало говорилось о множественных нарушениях при ликвидации банков, произволе Фонда гарантирования вкладов, незащищенности кредиторов. Все эти вопросы я поднял на прошедшей в ЦБ встрече и мне пообещали усилить контроль. Обсудили и дедлайн на покупку долларов. Ассоциация банков берет всю ответственность за лимит на себя, но это означает нарушение банковской тайны клиентов. Интрига в том, что там отслеживают транзакции населения по обмену валюты. Мне сообщили, что система не должна допустить такое. Честно говоря, непонятно, как это возможно — ведь если информация собирается в базе данных, ее не могут не видеть».