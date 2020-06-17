Финал Лиги чемпионов УЕФА состоится в Стамбуле

Финальный матч сезона-2019/20 Лиги чемпионов состоится в Стамбуле в 2021 году, говорится в сообщении исполкома УЕФА, передает Анадолу.

Все запланированные финалы перенесены на один год, так финал в Стамбуле пройдет в 2021-м. Мюнхен примет финальный матч в 2023 году, Лондон — в 2024-м.

Сезон 2019/20 Лиги чемпионов продолжится, начиная с четвертьфинальных встреч, с 10 по 21 августа в 4 городах Германии. Турнир примут Гельзенкирхен, Дуйсбург, Дюссельдорф и Кёльн.

Завершение сезона 2019/20 Лиги чемпионов намечено на 12-23 августа в формате «Финала восьми» в Лиссабоне.

УЕФА 17 марта принял решение перенести чемпионат Европы из-за пандемии коронавируса. Турнир, который должен был пройти с 12 июня по 12 июля, состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Матчи пройдут в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.