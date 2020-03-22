Филарет объявил причиной коронавируса однополые браки

Почетный патриарх, глава УПЦ КП Филарет считает, что причина коронавируса COVID-19 – это греховность людей.

Об этом он заявил в интервью 4 каналу (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца), сообщает обозреватель. «Я имею в виду, прежде всего, однополые браки. И это причина коронавируса», – сказал патриарх.

Он назвал гомосексуализм злом, за которое «Бог сжег Содом и Гоморру»

Также Филарет отметил, что церковь не будет запрещать причастие во время карантина.

«Сейчас идет дискуссия, можно ли причащаться из одной ложки. Я задаю вопрос: Вы верите, что это кровь и тело Иисуса Христа? Если вы не верите, то не причащайтесь. А если верите, то разве от Христа можно получить эти вирусы?», – подчеркнул он.