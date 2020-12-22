ФИФА обвиняет Блаттера в растрате средств на Музей мирового футбола

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) подала в прокуратуру кантона Цюрих заявление о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего главы ФИФА Зеппа Блаттера. Как сообщается на сайте организации во вторник, 22 декабря, Блаттер и ряд других лиц заподозрены в причастности к заключению договоров, которые привели к необоснованным тратам на Музей мирового футбола, открывшийся в Цюрихе в 2016 году.

Общие расходы на проект составили 500 млн швейцарских франков, из этой суммы около 140 млн франков были потрачены на ремонт и модернизацию здания, которое ФИФА не принадлежит, говорится в сообщении. Кроме того, договор аренды был заключен на невыгодных условиях и к моменту истечения его срока в 2045 году должен обойтись ФИФА в общей сложности в 360 млн франков.

Адвокат Блаттера в интервью швейцарским СМИ назвал обвинения необоснованными. (DW)