Фергюсон: Хабиб сбежал словно собака с поджатым хвостом

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тони Фергюсон считает, что чемпиону промоушена в легком весе россиянину Хабибу Нурмагомедову стоит завершить карьеру.

Ранее бойцы должны были провести очный поединок на турнире UFC 249, однако из-за ситуации с коронавирусом россиянин отказался от участия в бое. Позже глава UFC Дана Уайт заявил, что турнир будет перенесен.

«Думаю, Нурмагомедов знает, что ему пора уходить. Дело не UFC, а в Хабибе. Этот чувак по сути сделал это. Он сбежал словно собака с поджатым хвостом. Но в мире много чего происходит. Надеюсь, что он в безопасности и он счастлив со своей семьей.», — цитирует Фергюсона ESPN.(Газета.Ru)

| 2020-04-20T12:37:29+00:00 20 апреля 2020, 15:34|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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