Фергюсон: Хабиб сбежал словно собака с поджатым хвостом

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тони Фергюсон считает, что чемпиону промоушена в легком весе россиянину Хабибу Нурмагомедову стоит завершить карьеру.

Ранее бойцы должны были провести очный поединок на турнире UFC 249, однако из-за ситуации с коронавирусом россиянин отказался от участия в бое. Позже глава UFC Дана Уайт заявил, что турнир будет перенесен.

«Думаю, Нурмагомедов знает, что ему пора уходить. Дело не UFC, а в Хабибе. Этот чувак по сути сделал это. Он сбежал словно собака с поджатым хвостом. Но в мире много чего происходит. Надеюсь, что он в безопасности и он счастлив со своей семьей.», — цитирует Фергюсона ESPN.(Газета.Ru)