Фанаты «ПСЖ» устроили погром в Париже

Фанаты «Пари Сен-Жермен» устроили погром в Париже после поражения команды в финале Лиги чемпионов, сообщает РИА «Новости».

Решающая встреча турнира против мюнхенской «Баварии», которая прошла в Лиссабоне, завершилась победой немецкого клуба со счетом 1:0.

После игры фанаты парижан собрались на Елисейских полях, где запрещены массовые собрания из-за пандемии коронавируса. Отмечается, что болельщики жгут автомобили, а также сопротивляются сотрудникам правопорядка. Полиция применила слезоточивый газ для разгона фанатов.