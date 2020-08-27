Факторы спада – пандемия привела к снижению показателей в сфере строительства

Строительный сектор в Азербайджане наиболее чувствительная к падению нефтяных цен сфера экономики. В этом мы успели убедиться на волне предыдущего падения цен на углеводороды, а сегодня ситуация повторяется.

Согласно имеющимся данным, темпы роста в этой сфере за истекшие семь месяцев текущего года понизились на 16,8%, если сравнивать с отчетным временем минувшего года. Все прошедшие с девальвации годы рынок недвижимости отходил от кризисных явлений, вызванных финансовой волатильностью. Постепенный рост нефтяных индексов привел к относительной стабильности отрасли, по итогам 2017 года наблюдалась даже ощутимая динамика. В то же время поступательный рост строительного рынка восстанавливал рынок труда, подстегивая рост объемов местного производства строительной продукции и позиции экспорта. Уже к минувшему году на стабильно высокой цене нефти строительство выросло в 3,9 раза по сравнению с позапрошлым годом, было отстроено 8 млн 747,3 тыс. кв. метров жилья.

Для сравнения, в январе-июле текущего года упомянутый показатель, а именно, количество отстроенного жилья сократилось аж до 2 млн 780,5 тыс. кв. метров, хотя капитальные вложения в этот сектор, напротив, увеличились на 10,4, или 737,7 млн манатов. Официальный аргумент этого казуса выглядит вполне логично. В правительстве заявили, что спад в строительстве обусловлен влиянием пандемии коронавируса и карантина. Однако международные организации на 2020 год прогнозировали снижение темпов экономического роста Азербайджана, в том числе в строительстве. «Азербайджан имеет высокую зависимость от нефтяного сектора, где углеводороды составляют примерно 40% валового внутреннего продукта, 90% экспорта и две трети бюджетных доходов», — констатируют общеизвестные факты эксперты агентства Fitch Ratings.

По словам исполнительного директора Ассоциации риелторов Азербайджана (АРА) Эльнура Азадова, как правило, падение нефтяных цен приводит к отрицательным процессам на рынке недвижимости, в то время как с ростом нефтяных цен рынок, напротив, оживает: «Поступления валюты увеличиваются, растут бюджетные расходы и часть этих денег направляется на рынок недвижимости. В результате этого увеличивается давление, и мы наблюдаем некоторый рост цен», — сказал эксперт. Он также отметил, что на данный момент предложение на рынке недвижимости находится на приемлемом уровне, поскольку последние годы велось активное строительство, увеличилось число государственных проектов, в том числе строительство жилого фонда в рамках программы государственного сноса старого жилья в запланированных частях столицы.

В то же время, стабильность национальной валюты на фоне падения нефтяных индексов привела к некоторой стагнации в сегменте спроса. По мнению опрошенных нами специалистов, затишье может быть вызвано ожиданием просадки курса отечественной денежной единицы.

«Опыт прежней девальвации показывает, что при колебании валютного курса цены на недвижимость сначала повышаются, но уже через несколько месяцев стабилизируются, поскольку подорожание сопровождается падением спроса. На сегодняшний день не наблюдается сколько-нибудь явная тенденция роста в сегменте предложения. Потенциальные продавцы ведут себя по-разному — иные занимают выжидательную позицию, небольшое число лиц пытается продать недвижимость и конвертировать манаты в доллары. Обычно предложение растет сразу же после просадки курса национальной валюты», — сказал он.

Другой эксперт, руководитель консалтинговой компании MBA Group Нусрет Ибрагимов, сообщил редакции, что обычно финансовая стабильность и нормализация экономической обстановки становится существенным стимулом для притока инвестиций в эту приоритетную сферу экономики, подстегивая ее бурное развитие. В целом же растущее благосостояние населения, безусловно, способствует повышению спроса на первичный и вторичный жилой фонд, а финансовые вливания в эту отрасль не обходятся без ценового роста. При этом финансовая нестабильность приводит к противоположной картине – спаду капитальных вложений, снижению спроса и стагнации. Эксперт отметил, что текущее уменьшение показателя отстроенных жилых метров является следствием карантинных мероприятий правительства, связанных с пандемией коронавируса.