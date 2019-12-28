Факта слежки за Огтаем Гюльалиевым установлено не было — ОФИЦИАЛЬНО

По факту автонаезда на жителя города Баку Огтая Гюльалиева 29 октября 2019 года на пересечении улиц 28 Мая и Пушкина в Насиминском районе Баку следственным отделом Насиминского районного управления полиции было возбуждено уголовное дело, продолжается расследование.
Как говорится в совместном заявлении пресс-служб Министерства внутренних дел и Генеральной прокуратуры, в ходе расследования было установлено, что виновник ДТП — Кянан Абдуллаев, работающий в сервисе такси по вызову A taksi 9933.
«29 октября в 17:22 он на своем автомобиле марки Hyundai Accent по неосторожности сбил О.Гюльалиева, переходившего дорогу по пешеходному переходу. Пешеход получил тяжелые травмы. В связи с этим в отношении К.Абдуллаева выдвинули обвинение по статье 263.1 (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью потерпевшего) УК АР. С водителя взяли подписку о невыезде.
Сразу после инцидента пресс-служба МВД предоставила в распоряжение СМИ информацию о нем и кадры, зафиксированные камерой видеонаблюдения системы «Безопасный город», 30 октября Главное управление полиции города Баку — сообщение об инциденте, а 31 октября пресс-службы МВД и Генпрокуратуры распространили подробности и предварительные результаты следствия, подтверждающие, что инцидент произошел случайно. Однако несмотря на это, некоторые СМИ и пользователи соцсетей, преследуя цель сформировать у общественности неверное мнение, распространили не имеющую никаких оснований информацию о том, что таксист якобы умышленно сбил О.Гюльалиева.
Эти данные решительно опровергаются, так как они не было доказаны следствием.
В ходе следствия было установлено, что О.Гюльалиев проживает далеко от места происшествия, то есть на территории Хазарского района. В тот день он находился на месте происшествия для того, чтобы встретиться с знакомым, чья личность известна следствию. При этом правозащитник регулярно пользовался этим маршрутом.
Также выяснилось, что водитель К.Абдуллаев с сентября ежедневно ездил по этой дороге, чтобы в 17:30 забрать соседского ребенка с подготовительных курсов на улице Низами.
Кроме того, камерами видеонаблюдения системы «Безопасный город» были отслежены траектории движения К.Абдуллаева и О.Гюльалиева в течение двух часов до инцидента, маршрут, по которому таксист отвез пострадавшего в Клинический медицинский центр №1. Зафиксированы и использованные в этот период телефонные номера. Согласно имеющейся информации, они двигались в различных направлениях, их маршруты не пересекались, водитель не следил за О.Гюльалиевым», — отмечается в заявлении.
Из информации, поступившей от Бакинского транспортного агентства, следует: водитель К.Абдуллаев, учитывая, что в это время был час пик, доставил пострадавшего в КМЦ в 18:16 по оптимальному маршруту.
В ходе следствия в оперативном порядке была установлена личность К.Абдуллаева, были собраны данные о его связях, семейном положении и другая необходимая информация.
«К.Абдуллаев родился в 1984 году в городе Мингячевир, в 2009 году приехал в Баку на заработки, а с июня 2019 года работает такистом в Баку. Женат, у него есть ребенок. Судимостей не имеет.
В результате следственных мероприятий образ жизни К.Абдуллаева не вызвал никаких подозрений. Также выяснилось, что он и О.Гюльалиев знакомы ранее не были и родственных связей не имеют. Следовательно информация о слежке, угрозах и давлении на О.Гюльалиева не были подтверждены следствием, в частности, не подтвердилось предположение о том, что якобы посторонний человек сообщил по телефону или через интернет водителю о местонахождении О.Гюльалиева. Следствие продолжается», — указывается в сообщении правоохранительных органов.