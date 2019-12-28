Факта слежки за Огтаем Гюльалиевым установлено не было — ОФИЦИАЛЬНО

По факту автонаезда на жителя города Баку Огтая Гюльалиева 29 октября 2019 года на пересечении улиц 28 Мая и Пушкина в Насиминском районе Баку следственным отделом Насиминского районного управления полиции было возбуждено уголовное дело, продолжается расследование.

Как говорится в совместном заявлении пресс-служб Министерства внутренних дел и Генеральной прокуратуры, в ходе расследования было установлено, что виновник ДТП — Кянан Абдуллаев, работающий в сервисе такси по вызову A taksi 9933.

«29 октября в 17:22 он на своем автомобиле марки Hyundai Accent по неосторожности сбил О.Гюльалиева, переходившего дорогу по пешеходному переходу. Пешеход получил тяжелые травмы. В связи с этим в отношении К.Абдуллаева выдвинули обвинение по статье 263.1­ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью потерпевшего) УК АР. С водителя взяли подписку о невыезде.

Сразу после инцидента пресс-служба МВД предоставила в распоряжение СМИ информацию о нем и кадры, зафиксированные камерой видеонаблюдения системы «Безопасный город», 30 октября Главное управление полиции города Баку — сообщение об инциденте, а 31 октября пресс-службы МВД и Генпрокуратуры распространили подробности и предварительные результаты следствия, подтверждающие, что инцидент произошел случайно. Однако несмотря на это, некоторые СМИ и пользователи соцсетей, преследуя цель сформировать у общественности неверное мнение, распространили не имеющую никаких оснований информацию о том, что таксист якобы умышленно сбил О.Гюльалиева.

Эти данные решительно опровергаются, так как они не было доказаны следствием.

В ходе следствия было установлено, что О.Гюльалиев проживает далеко от места происшествия, то есть на территории Хазарского района. В тот день он находился на месте происшествия для того, чтобы встретиться с знакомым, чья личность известна следствию. При этом правозащитник регулярно пользовался этим маршрутом.

Также выяснилось, что водитель К.Абдуллаев с сентября ежедневно ездил по этой дороге, чтобы в 17:30 забрать соседского ребенка с подготовительных курсов на улице Низами.

Кроме того, камерами видеонаблюдения системы «Безопасный город» были отслежены траектории движения К.Абдуллаева и О.Гюльалиева в течение двух часов до инцидента, маршрут, по которому таксист отвез пострадавшего в Клинический медицинский центр №1. Зафиксированы и использованные в этот период телефонные номера. Согласно имеющейся информации, они двигались в различных направлениях, их маршруты не пересекались, водитель не следил за О.Гюльалиевым», — отмечается в заявлении.

Из информации, поступившей от Бакинского транспортного агентства, следует: водитель К.Абдуллаев, учитывая, что в это время был час пик, доставил пострадавшего в КМЦ в 18:16 по оптимальному маршруту.

В ходе следствия в оперативном порядке была установлена личность К.Абдуллаева, были собраны данные о его связях, семейном положении и другая необходимая информация.

«К.Абдуллаев родился в 1984 году в городе Мингячевир, в 2009 году приехал в Баку на заработки, а с июня 2019 года работает такистом в Баку. Женат, у него есть ребенок. Судимостей не имеет.

В результате следственных мероприятий образ жизни К.Абдуллаева не вызвал никаких подозрений. Также выяснилось, что он и О.Гюльалиев знакомы ранее не были и родственных связей не имеют. Следовательно информация о слежке, угрозах и давлении на О.Гюльалиева не были подтверждены следствием, в частности, не подтвердилось предположение о том, что якобы посторонний человек сообщил по телефону или через интернет водителю о местонахождении О.Гюльалиева. Следствие продолжается», — указывается в сообщении правоохранительных органов.