Фахреттин Коджа первым в стране привился от COVID-19 вакциной CoronaVac

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа первым в стране получил вакцину от коронавирусной инфекции CoronaVac китайского производителя Sinovac Biotech. Об этом сообщает телеканал NTV.

Министр призвал всех граждан вакцинироваться.

«Нужно обязательно привиться, чтобы можно было вернуться к нашей нормальной жизни», — сказал он.

В настоящее время в Турции вакцинация от COVID-19 не является обязательной для всех жителей республики.

Ранее сообщалось, что турецкие власти одобрили применение вакцины от коронавирусной инфекции СoronaVac китайской компании SinoVac в чрезвычайных ситуациях.

| 2021-01-13T21:58:55+04:00 13 января 2021, 23:07|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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