Фахреттин Коджа первым в стране привился от COVID-19 вакциной CoronaVac

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа первым в стране получил вакцину от коронавирусной инфекции CoronaVac китайского производителя Sinovac Biotech. Об этом сообщает телеканал NTV.
Министр призвал всех граждан вакцинироваться.
«Нужно обязательно привиться, чтобы можно было вернуться к нашей нормальной жизни», — сказал он.
В настоящее время в Турции вакцинация от COVID-19 не является обязательной для всех жителей республики.
Ранее сообщалось, что турецкие власти одобрили применение вакцины от коронавирусной инфекции СoronaVac китайской компании SinoVac в чрезвычайных ситуациях.