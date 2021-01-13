Фахреттин Коджа первым в стране привился от COVID-19 вакциной CoronaVac

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа первым в стране получил вакцину от коронавирусной инфекции CoronaVac китайского производителя Sinovac Biotech. Об этом сообщает телеканал NTV.

Министр призвал всех граждан вакцинироваться.

«Нужно обязательно привиться, чтобы можно было вернуться к нашей нормальной жизни», — сказал он.

В настоящее время в Турции вакцинация от COVID-19 не является обязательной для всех жителей республики.

Ранее сообщалось, что турецкие власти одобрили применение вакцины от коронавирусной инфекции СoronaVac китайской компании SinoVac в чрезвычайных ситуациях.