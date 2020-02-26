Facebook вводит запрет на предлагающую исцеление от коронавируса рекламу

Компания Facebook вводит запрет на рекламу, которая предлагает лечение или защиту от коронавируса. Об этом сообщает издание Business Insider.

Как отмечается, с санкциями столкнется реклама, «гарантирующая защиту от заражения коронавирусом или излечение от него».

Кроме того, запрещены тексты, заявляющие о нехватке на всех товаров для защиты от COVID-19, так как они вызывают у пользователей панику.

Ранее компания Facebook пообещала, что будет отслеживать фейковые посты о коронавирусе и теории заговора о распространяющемся заболевании.

| 2020-02-26T15:37:22+00:00 26 февраля 2020, 18:26|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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