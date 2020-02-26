Facebook вводит запрет на предлагающую исцеление от коронавируса рекламу

Компания Facebook вводит запрет на рекламу, которая предлагает лечение или защиту от коронавируса. Об этом сообщает издание Business Insider.
Как отмечается, с санкциями столкнется реклама, «гарантирующая защиту от заражения коронавирусом или излечение от него».
Кроме того, запрещены тексты, заявляющие о нехватке на всех товаров для защиты от COVID-19, так как они вызывают у пользователей панику.
Ранее компания Facebook пообещала, что будет отслеживать фейковые посты о коронавирусе и теории заговора о распространяющемся заболевании.