Facebook преобразует криптовалюту Libra в платежную сеть

Компания Facebook намерена переформатировать проект криптовалюты Libra, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По последней информации, проект цифровой валюты Libra может быть преобразован в платежную сеть, работающую с различными криптовалютами. Libra сможет принимать в том числе цифровые валюты, выпущенные центральными банками разных стран, заявили источники.

Отмечается, что в настоящее время проект находится в разработке, окончательный план изменений пока не утвержден.

При этом Facebook сохраняет приверженность своей цели создать глобальную платежную сеть, прокомментировал глава службы коммуникаций консорциума Libra Association Данте Диспарте.

Ранее стало известно, что министры финансов стран Европейского Союза приняли решение запретить хождение на территории ЕС Facebook Libra или любого другого стейблкоина.(Газета.Ru)