Facebook и Twitter сообщили об удалении сотен аккаунтов из России

Компании Facebook и Twitter заявили об удалении в общей сложности порядка 300 страниц и аккаунтов, якобы имеющих связь с Россией и контент которых был нацелен на вмешательство в президентские выборы в США. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на заявления данных американских компаний.

Так, в Twitter уведомили о ликвидации 71 аккаунта, действующего с территорий Ганы и Нигерии, которые якобы можно «надежно связать с Россией».

Компания в своем заявлении утверждает, что при помощи них были попытки учинять раздор, принимая участие «в беседах по социальным вопросам, таким как раса и гражданские права».

При этом Facebook сообщил об удалении 49 аккаунтов в Facebook, 69 страниц и 85 аккаунтов в Instagram. Компания сделала это за якобы «вовлеченность в иностранное вмешательство». По заверению Facebook, данные аккаунты в Гане и Нигерии управлялись «от имени отдельных лиц в России».

| 2020-03-13T10:20:55+00:00 13 марта 2020, 11:35|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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