ЕС призывает все стороны в Казахстане избегать эскалации и насилия, говорится в распространенном заявлении представителя внешнеполитической службы союза.

«Призываем все заинтересованные стороны проявить ответственность, воздержаться от действий, которые могут привести к эскалации насилия», — сказано в документе.

Кроме того, ЕС призывает уважать право на мирный протест в Казахстане, но демонстранты не должны прибегать к насилию, говорится в распространенном заявлении представителя внешнеполитической службы союза.

«Признавая право на мирные демонстрации, Европейский союз рассчитывает, что они будут проходить без насилия, без призывов к насилию. ЕС также призывает власти уважать фундаментальное право на мирный протест, а также призывает к соразмерности при применении силы при защите безопасности и соблюдению международных обязательств», — указывается в документе.

Также ЕС ожидает, что власти Казахстана будут соблюдать свободу СМИ и доступа к информации, включая интернет, говорится в распространенном заявлении представителя внешнеполитической службы союза.

«Казахстан является важным партнером Европейского союза… Мы рассчитываем на соблюдение Казахстаном обязательств, в том числе в вопросах свободы прессы, доступа к информации в интернете и офлайн», — указывается в документе.(РИА Новости)