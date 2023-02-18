Европейский союз на следующей неделе планирует направить гражданскую миссию из 100 человек в Армению. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

«На следующей неделе ЕС отправит миссию из 100 человек, способствующую миру и стабильности. Мы приветствуем прогресс, достигнутый путем демократических реформ, и будем развивать потенциал нашего плана экономических инвестиций», — говорится в сообщении.

Главы МИД стран Евросоюза 23 января утвердили создание гражданской миссии в Армении для «содействия урегулированию на Кавказе», говорится в заявлении Совета ЕС. Мандат миссии рассчитан на два года и предусматривает проведение «постоянного патрулирования и докладов [Брюсселю] о ситуации, что повысит понимание ЕС ситуации на земле».