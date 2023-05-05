Европейский Союз осудил недавние атаки России на гражданские объекты Украины. Текущая неделя обозначила очередную эскалацию войны РФ против соседней страны, сопровождавшуюся «все более беспорядочными и кровопролитными обстрелами гражданских районов», заявил в пятницу, 5 мая, официальный представитель ЕС по внешнеполитическим вопросам Петер Стано.

Целями ракет и беспилотных летательных аппаратов были Одесса и Киев, указали в Брюсселе. Кроме того, Россия нанесла неизбирательные удары по гражданской инфраструктуре в Херсонской области, применив тяжелую артиллерию, добавил Стано. В результате последней подобной атаки в Херсоне погибли свыше 20 человек, еще почти 50 человек получили ранения, все — из числа мирных жителей, подчеркнули в ЕС.

Брюссель призвал Москву немедленно прекратить «безрассудное убийство гражданских лиц и разрушение гражданской инфраструктуры». «Неизбирательные атаки России на гражданские объекты являются военными преступлениями», — напомнили в Евросоюзе. ЕС дал отчетливо понять, что руководители, исполнители и соучастники этих нападений не останутся безнаказанными. (DW)