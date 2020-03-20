Евросоюз делает шаг навстречу – чем ответят «восточные партнеры»?

Правительство ЕС — Европейская комиссия – выступило с новой инициативой в отношении шести постсоветских государств. Об этом говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии.

В частности, Европейская комиссия и верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель выступили с предложением долгосрочных стратегических политических целей для развития программы ЕС «Восточное партнерство» после 2020 года. Эти цели направлены на увеличение торговли, укрепление коммуникационных возможностей и углубление экономической интеграции с Арменией, Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной. Также цель предложения заключается в укреплении демократических институтов, верховенства права, обеспечении устойчивости к изменению климата и окружающей среды, поддержке цифровых преобразований и содействии созданию справедливых и открытых сообществ.

В этой связи, Еврокомиссия и Европейская служба внешних действий ожидают, что страны-члены и страны-партнеры согласуют предложение до саммита Восточного партнерства, запланированного на июнь 2020 года.

На этом саммите может быть принято решение разработать ряд новых ключевых задач, опираясь на нынешние 20 на период до 2020 года. «Сила наших соседей – это сила Европейского Союза. Восточное партнерство остается ключевым элементом внешней политики ЕС. Наше предложение еще сильнее укрепит наших шестерых партнеров, отражая приоритеты и вызовы, которые мы разделяем, одновременно сохраняя внимание на достижении ощутимых, положительных результатов для всех граждан», — заявил Боррель.

В свою очередь, комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливер Варгеи заявил: «Мы посылаем очень четкий сигнал нашим восточным странам-партнерам: мы поможем вам построить крепкие экономики и создать условия для роста и рабочие места путем привлечения прямого иностранного инвестирования и путем укрепления коммуникации в ключевых секторах, таких как транспорт, энергетика и окружающая среда. Мы вместе тесно будем работать над решением сегодняшних вызовов по всем направлениям, в том числе по продолжающейся пандемии COVID-19».

Совершенно ясно, что эти заявленные цели свидетельствуют о не спадающем интересе Брюсселя к нашим странам, и это важный момент поддержки в наш адрес, ведь о нем слышит и Россия, которая с первых дней не в восторге от Восточного партнерства.

Но с другой стороны, все ли члены этой программы готовы к тому, чтобы делать ответные шаги навстречу обозначенным целям ЕС? Вряд ли в этом смысле приходится сомневаться в готовности Грузии, Украины и Молдовы – они-то дошли даже до соглашений об ассоциации с ЕС и до безвиза. Этот вопрос относится, к сожалению, к Азербайджану. А также к Беларуси и Армении. Можно ли надеяться, что когда-нибудь наша «отстающая троица» наконец объявит четко о своей однозначной приверженности идеям евроинтеграции? И при каких условиях это может произойти? Вот что ответили на это # известные эксперты.

Политолог Расим Мусабеков:

— Президент Алиев четко заявил, что Азербайджан рассматривает свои отношения с Евросоюзом не в контексте интеграции, а взаимовыгодного партнерства. Работа над соответствующим документом продолжается.

Конечно фактор России, да и Ирана, тоже принимается во внимание. Но у Азербайджана, в отличие от других участников программы ВП, нет такой большой зависимости от финансовых подачек Брюсселя, чтобы безмолвно принимать все диктуемые им правила и процедуры. Ведь ни Молдова, ни Украина, ни Грузия не смогли сколько-нибудь заметно выйти на рынки Евросоюза или привлечь в заметных объемах оттуда инвестиции. Ресурсы позволяют Азербайджану вести собственную политику с Евросоюзом с акцентом на взаимовыгодные проекты, в первую очередь в энергетической и транспортно-коммуникационной сферах.

Для понимания ситуации могу лишь сказать, что проект Южного газового коридора, драйвером которого выступал Азербайджан, инвестиционно составил почти 40 млрд. евро, в том числе включая европейские инвестиции и кредиты. А на 6 стран-участниц программы «Восточное партнерство» на 3 года бюджет не превысил 5 млрд. евро. Вот и судите, кто партнер, а кто проситель.

Директор представительства фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе Егор Куроптев:

— Безусловно, Евросоюз, как организация ответственная, следует курсу на сближение со странами Восточного партнерства. Для того, чтобы этот курс сменился, недостаточно, к примеру, временно отойти от демократических ценностей, как в Грузии, или не слишком быстро трансформировать страну, как в Украине. Европейцы прописали у себя — с этими странами мы работаем. Второй вопрос — как сами страны выполняют свои обязательства перед ЕС? Говоря об Армении, изменения там идут. Не так быстро, как хотелось бы, но идут. Избавиться от влияния Кремля Армения не может, поэтому выйти на уровень отношений с ЕС, какой есть у Грузии и Украины, у них не получится. ОДКБ и ЕврАзЭС тоже в этом плане не особый плюс. Но Армения двигается, меняется, ищет свой путь.

Азербайджан — более закрытая и более богатая страна. Сотрудничество Азербайджана со всеми партнерами носит характер торговый. Но нельзя не отметить те плавные еле заметные изменения, которые происходят и в Баку. Я говорю о приходе к власти новой элиты. Более современной элиты. Да, прежние кланы до сих пор влияют на повестку и ведут борьбу против всего нового, но изменений не замечать нельзя. Я думаю, что карабахский конфликт во многом является тем стопором, который сильно мешает развитию Армении и Азербайджана. Это и трата финресурсов, и торговая блокада, и необходимость быть членом всяких ОДКБ бессмысленных, которые только втягивают страны в застой, но ничем не помогают.

Для стран Южного Кавказа именно решение региональных конфликтов своими силами стало бы решением, которое дало бы толчок к развитию без кремлевских башен. Для Грузии — развитие, не обращая внимания и выжидая. Для Еревана и Баку — договориться самим без третьих стран. Вот тогда зажили бы.