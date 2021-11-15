Европейский союз утвердил создание нового санкционного режима, который предполагает введение ограничительных мер в отношении физических и юридических лиц, организующих незаконную переправку мигрантов на территорию Евросоюза или содействующих в этом режиму президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

«Совет внес изменения в свой режим санкций с учетом ситуации на границе ЕС с Белоруссией, чтобы иметь возможность реагировать на инструментализацию людей, осуществляемую белорусским режимом в политических целях», — говорится в сообщении.

Ранее исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявила, что власти Беларуси используют мигрантов как «гибридное оружие» против ЕС.