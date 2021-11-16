Европейский суд (EuGH) в очередной раз признал недопустимой одну из норм в польской системе правосудия. С законодательством ЕС несовместимо положение, которое наделяет министра юстиции Польши, одновременно являющегося генеральным прокурором, правом временно направлять судей уголовных судов в вышестоящие судебные инстанции и в любое время отзывать обратно, постановил суд в Люксембурге во вторник, 16 ноября.

Эта норма приводит к тому, что судьи, временно работая в других судах, лишены гарантий и независимости, которые у них должны быть в правовом государстве, указано в постановлении. По мнению Европейского суда, не исключено, что это положение может быть использовано как инструмент политического контроля над содержательной частью судебных решений.

Конкретно в данном заключении Европейского суда речь шла о семи уголовных делах, производство по которым ведется в окружном суде в Варшаве. Министр юстиции Польши без объяснения причин направил для рассмотрения этих дел судью из другого суда, после чего варшавский суд попросил европейскую судебную инстанцию дать оценку этого решения и его совместимости с законами ЕС.