Европейская комиссия предложила реформу правил приема в Евросоюз

Государства, которые претендуют на вступление в Европейский Союз, должны активно проводить реформы, предписанные их соглашениями с Брюсселем. Если темпы их проведения будут недостаточными или реформы застопорятся, этим странам грозят штрафные санкции. Об этом говорится в опубликованном в среду, 5 февраля, предложении Еврокомиссии о реформе порядка принятия в ЕС новых членов. Теперь документ под названием «Улучшение процесса расширения — надежные европейские перспективы» должны обсудить в странах-участницах Евросоюза.

15 октября 2019 года Франция, Нидерланды и Дания блокировали решение ЕС начать переговоры о вступлении в ЕС Северной Македонии и Албании, сославшись на отсутствие прогресса в сфере реформ в этих странах. После этого президент Франции Эмманюэль Макрон призвал к фундаментальной реформе процедуры приема в члены ЕС. По его мнению, только после такого реформирования можно будет вернуться к вопросу перспективы членства в Евросоюзе для балканских стран. (DW)