Европарламент лишил депутатской неприкосновенности экс-главу Каталонии и его соратников

Бывший глава администрации Каталонии Карлес Пучдемон и двое его соратников, выступающих за независимость этой северо-восточной области Испании, лишены депутатской неприкосновенности. Такое решение Европарламент принял вечером в понедельник, 8 марта. Фракции консерваторов, социал-демократов и либералов призвали своих представителей проголосовать за снятие парламентского иммунитета, фракции «зеленых» и левых выступили против.

В результате голосования более 400 человек из почти 700 выступили за лишение Пучдемона, а также экс-представителей каталонской администрации Антони Комина и Клары Понсати неприкосновенности. Теперь им грозит выдача испанских властям.

Официальный Мадрид приветствовал позицию Европарламента. Результат голосования показывает, что каталонский вопрос «должен решаться в Испании, а не на европейском уровне», заявила министр иностранных дел, Евросоюза и сотрудничества Аранча Гонсалес. (DW)