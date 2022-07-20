Еврокомиссия призвала страны-члены ЕС сократить потребление газа.

Как передает АПА, об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, Европа должна быть готовой к полному отключению российского газа.

Она отметила, что Еврокомиссия готовится к наихудшему сценарию: «Чтобы пройти зиму, в ситуации полного отключения российского газа необходимо заполнить наши газохранилища, поэтому необходимо сократить потребление газа. Мы призываем страны ЕС сократить потребление на 15%, что является эквивалентом 40 млрд куб. м», — заявила глава Еврокомиссии.

Еврокомиссия считает «вероятным сценарием» полное отключение российского газа и призывает начать подготовку к этому, сохраняя единство ЕС и сократив потребление газа на 15%.

Урсула фон дер Ляйен добавила, что «газохранилища в странах ЕС сейчас заполнены на 62%», но «поток российского газа в ЕС составляет не более одной трети от показателей [июля] прошлого года».

«Страны ЕС должны к концу сентября представить Брюсселю планы добровольного сокращения потребления газа на 15% на период до 31 марта», — подчеркнула она.

Также Еврокомиссия ожидает, что цены на газ останутся высокими, однако сокращение его потребления может исправить ситуацию. ЕК работает над обеспечением дополнительных поставок газа, однако этого будет недостаточно в случае серьезных перебоев.