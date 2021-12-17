Европейская комиссия выдала регистрационное удостоверение для препарата сотровимаб, предназначенного для лечения COVID-19. Об этом сообщило в пятницу Европейское агентство лекарственных средств (EMA), передает ТАСС.

Лекарство с торговым названием Xevudy предназначено для взрослых и подростков с 12 лет с повышенным риском тяжелого течения заболевания, которым не требуется дополнительный кислород. Днем ранее комитет EMA по лекарственным средствам для человека заявил, что завершил оценку препарата, и рекомендовал выдачу регистрационного удостоверения.

Препарат разработан британской фармацевтической компанией GSK (GlaxoSmithKline) совместно с американским партнером Vir Biotechnology. Согласно производителям, сотровимаб эффективен против всех известных вариантов коронавируса, в том числе штамма «омикрон».