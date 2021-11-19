Еврокомиссия (ЕК) уже 19 ноября может направить Польше и Венгрии так называемые «синие письма» в качестве неофициального первого шага на пути к запуску механизма по сокращению финансирования этих стран ЕС из-за проблем с верховенством закона. Об этом в пятницу, 19 ноября, сообщило издание Politico со ссылкой на два источника.

Как ожидается, от Варшавы потребуют прояснить ситуацию с независимостью судебной системы и соблюдением законодательства ЕС в Польше, от Будапешта — аспекты, связанные с госзакупками, угрозой конфликта интересов и коррупцией в Венгрии. Каждой из стран предоставят два месяца для ответа.

Еврокомиссия подверглась активной критике законодателей ЕС, активистов и противников властей в Будапеште и Варшаве за то, что она тянет с использованием своих полномочий для лишения этих стран средств из фондов Евросоюза. Европарламент даже подал иск против ЕК в связи с ее неспособностью применить этот инструмент.