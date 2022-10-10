Президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил создать трехстороннюю платформу Азербайджан-Грузия-Армения для обеспечения мира и стабильности на Южном Кавказе. Такое заявление он сделал в Праге, выступая на круглом столе на тему «Мир и безопасность на европейском континенте» в рамках саммита «Европейское политическое сообщество».

По мнению азербайджанского президента, на этой платформе можно решать вопросы энергетики, коммуникаций и другие, представляющие взаимный интерес.

Насколько реально создание такой платформы? Какие позитивные моменты есть у такого формата? Пойдут ли на это Армения, Грузия? Не будет ли Россия противодействовать всеми силами этой инициативе?

Своим мнением по этому поводу поделились c # известные политологи.

Амиран Хевцуриани, конфликтолог, доктор наук по международным отношениям, профессор Грузинского технического университета:

— Прошло много лет с тех пор, как я не только говорю о создании такой платформы, а категорически требую. Потому что ее существование и развитие имеет жизненно важное значение для наших стран. Это площадка, которая должна существовать до тех пор, пока существуют наши народы, то есть вечно. Мы должны научиться решать такие важные вопросы сообща, за круглым столом, а главное, без постороннего вмешательства. Именно в таком случае наши страны будут суверенными, а наши народы – свободными.

Конечно, эту инициативу поддержит Грузия и, я уверен, Армения. Эта платформа имеет перспективу развития и может решать не только экономические и энергетические вопросы, но и политические. Президент Алиев – опытный и дальновидный политик, и, конечно, он хорошо понимает важность этой платформы с точки зрения достижения долгосрочной стабильности в регионе Южного Кавказа. Альтернативы диалогу нет, каким бы он ни был долгим, изматывающим и безрезультатным, всё равно — должен быть только диалог. Таким образом, мы достигнем желаемого долгосрочного результата.

Появление такой площадки априори означает конец формата «3 + 3», что не может не радовать, поскольку недопустимо сидеть за одним столом с таким субъектом, как Россия, которая устроила бойню в Украине и продолжает её по сей день. Мы должны понимать, что сегодняшняя Россия — это наше страшное прошлое, к которому мы никогда не должны возвращаться.

Фарид Шафиев, директор Центра анализа международных отношений, дипломат:

— Кстати, на эту тему я выступал недавно на мероприятии в Фонде Рондели в Грузии. Действительно, вопрос регионального сотрудничества уже какое-то время стоит на повестке дня. Раньше говорили о формате «3 + 3», но теперь он фактически не работает и перспективы его весьма призрачны.

Но если будет прогресс с мирным договором с Арменией, а президент подразумевал это, если нам удастся достичь мира (это важное предусловие), то, конечно, «тройка» создаст действительно важную региональную платформу.

Что касается действий России, если она и будет чему-то противодействовать, то скорее мирному договору с Арменией. Но мне кажется, уже и этого она не будет так открыто делать. А если мы заключим мирный договор, и пойдет прогресс по другим направлениям, то в целом идея этой платформы будет реализуема, и вряд ли Москва там сможет чему-то помешать.

С другой стороны, Москва, если говорить об экономическом взаимодействии, в принципе заинтересована в тех же транспортных коридорах. Поэтому мне кажется, в нынешних условиях, когда у РФ большого выбора нет, то есть союзников мало – Беларусь да Сирия – зачем им еще на южном направлении сеять вражду? Может быть, на сей раз в Москве будут думать по-другому, постараются, наоборот, чтобы здесь наступил мир и через Кавказ выходить на другие рынки, строить транспортные коммуникации.

Ника Читадзе, политолог, профессор Черноморского Международного Университета (Тбилиси):

— Инициативу президента Азербайджана можно приветствовать. Создание предпосылок для диалога между тремя государствами Южного Кавказа будет способствовать укреплению безопасности и стабильности в регионе.

Россия будет стараться препятствовать такому сотрудничеству, хотя к счастью Кремль теряет свое влияние в регионе из-за войны с Украиной.

Грузия конечно будет согласна принимать участие в таком трехстороннем формате.

Я думаю, что Армения тоже будет заинтересована в сотрудничестве, потому что страна нуждается в преодолении экономической изоляции со стороны Азербайджана и Турции.