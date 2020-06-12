Это’О призвал Месси продолжать карьеру до 70 лет

Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Камеруна Самюэль Это’О призвал форварда каталонской «Барселоны» Лионеля Месси продолжать карьеру до 70 лет. Об этом сообщает Marca.

По его словам, человечество должно наслаждаться игрой 32-летнего аргентинца как можно дольше.

«Лео — лучший игрок в мире, лучший в истории. Я бы всегда советовался с ним, если бы набирал команду. Месси нужно помогать, так как он уже не может бегать так, как в 25 лет.

Он должен играть до 70 лет, чтобы радовать нас максимально долго», — сказал камерунец.