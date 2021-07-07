В одном из дворов киевского района Троещина пять маленьких футболистов под впечатлением чемпионата Европы и успехов сборной решили повторить весь ритуал матча. Перед игрой они положили руку на сердце и исполнили гимн Украины. Ролик об этом набрал в Facebook десятки тысяч просмотров и множество лайков.

Мы упомянули об этом небольшом эпизоде, который произошел вскоре после так называемой прямой линии российского президента Путина. Там он снова пустился в рассуждения о том, что украинцы и русские, про белорусов он в данный момент не вспомнил, один народ и много возмущался о принятом в первом чтении Верховной радой законе о коренных народах.

Вообще советские и российские руководители очень любили и, как выясняется до сегодняшнего дня, считать себя корифеями всех наук.

Товарищ Сталин разбирался в языкознании, давал указания по выращиванию пшеницы и заодно сгноил в тюрьме великого ученого-генетика Николая Вавилова.

Никита Хрущев навязал всей стране выращивание кукурузы чуть ли не в тундре и возмущался, что ничего хорошего из этого не вышло. Владимир Путин считает себя специалистом в истории. Причем в любой. Начиная от периода Второй мировой войны до происхождения народов.

Причем каждый раз он повторяет, причем с очевидными ошибками, давно опровергнутые сентенции царской и советской пропаганды о так называемом единстве трех славянских народов: русских, украинцев и белорусов.

Вообще понятие единства и так называемого братства народов неотъемлемая черта авторитарных и тоталитарных правителей.

У Гитлера была теория арийских народов, в первую очередь германских. По этой с позволения сказать теории народы Скандинавии, Англии, жители Нидерландов и бельгийской Фландрии, части Швейцарии и некоторые другие были братскими по отношению к немцам. Что не помешало оккупировать некоторые из этих стран, а с англичанами воевать.

Сталин также провозгласил все народы СССР братскими, но три славянских выделил особо. Прямо теория о едином русском народе не проповедовалась, но присоединение Украины и Беларуси считалось воссоединением. Хотели ли эти народы такого не обсуждалось. Кто же поднимал такие вопросы, немедленно репрессировался по обвинению в частности, в украинском обязательно буржуазном национализме. Впрочем, подобные обвинения хорошо знакомы также народам Азербайджана и Грузии.

Интересный факт. Русский царь Николай II в свое время создал комиссию, чтобы выяснить действительно ли русские и украинцы, по тогдашней терминологии малороссы, один народ. Комиссия была верноподданная, настроения царя хорошо знала, но все же в своем докладе написала, что это два разных народа. И никогда одним не были.

Так зачем Путин ничтоже сумняшеся постоянно повторяет этот избитый и давно опровергнутый тезис.

Во-первых, идеологическая зашоренность. Путин остается советским человеком и продолжает находиться в окружении этнических фантомов, исторических легенд о подаренных русских территориях и т.д. Все это заимствовано из советских учебников, а ничего другого он, судя по всему, не читал.

Во-вторых, есть совершенно конкретная политическая цель — воссоздание в любом виде нового издания СССР. Для этого провоцируются и поддерживаются сепаратизм на постсоветском пространстве, и просто ведется война. Как с Грузией, так и с Украиной.

В-третьих, подведомственному народу с телеэкранов и на прямых линиях объясняют, что плохо ему, потому что злые силы разъединили великий народ, но совсем скоро все снова воссоединятся. Надо потерпеть.

Этнический фантом служит теоретическим обоснованием московскому возмущению, в значительной степени искусственному, украинским законом о коренных народах.

Вообще в Украине проживают и являются ее гражданами люди 101 национальности. При этом некоторые из них имеют свои этнические государства. Например, у венгров есть Венгрия, у поляков — Польша, у русских — Россия и т.д. Однако есть народы, у которых своего государства вне Украины нет. Закон к таким относит крымских татар, караимов и крымчаков. Последних несколько сот человек.

Для названных народов закон предусматривает специальные меры защиты их этнической принадлежности. В частности, школьное и дошкольное образование на родном языке на весь период обучения. Для всех других национальных меньшинств образование на родном языке ведется до четвертого класса, а потом оно постепенно уменьшается в пользу украинского при продолжении изучения родного языка.

Есть еще ряд мер защиты коренных народов. И это понятно. Ведь у них нет своего государства, и Украина обязана защитить и поддержать их самобытность. Речь идет не только об образовании. Это и культура и издание книг, прессы, поддержка литературы, музыки, других видов искусства, обычаев и фольклора.

И вот Путина страшно возмутило, что русские в Украине, а их примерно 17% населения, не отнесены к коренным народам. Вроде бы они превращены в граждан второго сорта. Интересно, что наших соседей в Польше, Словакии, Румынии, Болгарии, Греции закон нисколько не возмутил. Наоборот, они его поддерживают.

Путин по советской привычке заявил, что русские по этому закону будут себя переписывать, надо полагать, украинцами.

И здесь снова дремучее незнание подвело российского главного начальника.

В украинских официальных документах графы национальность нет. Никто граждан об этом не спрашивает. Это, как и религиозная принадлежность, является личным делом каждого и государству запрещено вмешиваться в это. Поэтому никто ничего переписывать не будет. По той простой причине, что некуда.

И тут Путин забивает пропагандистский гол в собственные ворота. Если, по его мнению, украинцы и русские один народ, то какая разница, как и кто напишет и скажет. И тут мы имеем двойной подход. Народ то один, но все-таки русские как-то должны выделяться.

И еще один факт. О нем, в частности, написал известный российский адвокат и правозащитник Николай Полозов. «Открою страшную тайну. Украинцы в этом законе тоже не указаны. Закон о коренных народах не охватывает права титульной нации и национальных меньшинств, имеющих собственные государственные образования». По Путину украинская Верховная рада принимает закон, который дискриминирует титульный народ. Это уже из области когнитивного диссонанса. Впрочем, для Кремля и его начальника это обычное состояние.

Нервозность в Кремле украинский закон о коренных народах вызывает тем, что он открывает юридическую возможность в дальнейшем создать для коренных народов национально-территориальную автономию в составе Украины. Большинство крымских татар проживает в оккупированном Россией Крыму. В соответствии с международно-правовым принципом права нации на самоопределение это может стать мощным инструментом по деоккупации захваченной территории.

В Москве прекрасно осознают, какие инструменты в международной правовой плоскости даст закон о коренных народах и неуклюжими пропагандистскими приемами на самом высоком уровне пытаются дискредитировать и нивелировать его значение.

Вернемся к эпизоду с мальчиками, которые перед игрой во дворе спели гимн Украины. Как написал сепаратистский Telegram-канал «Донецк», «Пацаны перед дворовым футболом поют гимн. Киев. Пройдет еще одно поколение и про «один народ» точно можно забыть».

Не стоит ждать так долго. Забывайте уже сейчас.